"Ridotte di 97 ettari le aree edificabili"

Viene presentato oggi in assemblea pubblica in Comune il nuovo Piano urbanistico comunale. "Non sarà una semplice revisione del piano regolatore del 2008. Si tratta di un lavoro iniziato anni fa grazie alla convenzione stipulata tra Comune e Politecnica delle Marche per studiare un nuovo piano urbano di Osimo innovativo e sostenibile – spiega il sindaco Simone Pugnaloni –. Dopo la concertazione nei quartieri con l’Arcipelago dei contesti siamo arrivati al momento dell’adozione preliminare del Puc prevista in consiglio comunale giovedì scorso. Per questo negli ultimi giorni si sono tenuti incontri con gli ordini professionali ricevuti giovedì in Municipio e con le Consulte comunali Ambiente e Attività produttive". Il nuovo Puc si pone come obiettivo superare il contenzioso con la Provincia per il Prg 2008 che presenta aree contestate per non essere allineate alle normative sovraordinate: "Questo ci ha spinto a ridurre di ben 97 ettari le aree edificabili su tutto il territorio osimano, che torneranno agricole. Inoltre scompaiono gli Ambiti di trasformazione strategica inseriti nel vecchio Prg 2008 che impegnava diversi privati in un unico agglomerato lottizzabile dal quale ricavare le risorse per la strada di bordo a sud".