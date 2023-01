Ridotto delle Muse, per Cineopera "Tosca" in diretta da Amsterdam

Il gennaio di ‘CineMuse’ si chiude con un appuntamento di grande interessse per i melomani. Il cartellone di proiezioni che Marche Teatro propone nella sala al Ridotto delle Muse di Ancona oggi (ore 19.30) per la rassegna ‘Cineopera’ presenta ‘Tosca’ di Puccini in diretta dalla Dutch National Opera di Amsterdam. La direzione è affidata a Lorenzo Viotti, mentre la regia è di Barrie Kosky, chiamato a ‘guidare’ un cast capitanato da Malin Byström, Joshua Guerrero e Gevorg Hakobyan. Barrie Kosky si è detto estremamente felice di dirigere ‘Tosca’, perché fu la prima opera di cui si innamorò profondamente da ragazzo. Sotto la sua direzione i lati più oscuri dell’opera vengono alla ribalta.