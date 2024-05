Riecco i Kurnalcool, la band in concerto per Jesi Music Festival

Al via la stagione "Jesi music festival 2024" allo chalet lo sBARello ai giardini pubblici di viale Cavallotti. Venerdì alle 21 (ingresso libero) sul palco de Lo Sbarello saliranno i Kurnalcool, gli inventori del "Vì metal" cioè hard rock con testi che raccontano storielline alcoliche capitate ai componenti del gruppo e ai loro amici usando un linguaggio giovanile "corrente" che quindi comprende anche espressioni colorite. Si parte da storie vere realmente accadute e questo rende la loro proposta ancor più pepata. Il gruppo marchigiano è nato nel 1986 e nel giro di pochi mesi è riuscito a imporsi all’attenzione del pubblico locale sia per la musica suonata che per i temi trattati nelle loro canzoni. Col passare del tempo i Kurnalcool sono diventati nelle Marche una vera e propria cult band osannata dai loro numerosi fan ma anche abbastanza denigrata ed ostacolata da una certa parte dell’opinione pubblica. In realtà ascoltando bene i testi dei Kurnalcool si può trovare sì disagio giovanile, ma anche voglia di vivere, di divertirsi e di far divertire.

Le serate allo chalet Lo Sbarello proseguiranno per tutto il mese di giugno, il 23 con Ninacorre live band in collaborazione con Amnesty international. Il 28 giugno sarà la volta della live band Led Zeppelin tribute Zoso. Il 16 giugno (dalle 17) la festa per il ventesimo scudetto dell’Inter. Prossimamente sarà svelato anche il calendario dei concerti di luglio ed agosto. Per informazioni: 333 4939687.