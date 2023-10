"Riecco il Cag, mettiamo i giovani al centro"

"Andava invertita la situazione di apatia che si è respirata purtroppo negli ultimi tempi in città. Lavorando anche per superare la burocrazia, abbiamo riaperto il Cag, assicurandone la continuità al momento per un anno". Così ieri l’assessore alle politiche giovanili, Andrea Giombi, ha presentato la novità, la cosiddetta ‘Stanza dei bottoni’. "È un obiettivo fondamentale aver riaperto il Cag con la guida del Comune e grazie alla collaborazione con Ambito e Unione Montana – ha detto –. Questo progetto educativo e di aggregazione rappresenta un cambio di paradigma rispetto alla gestione passata, per dare ai giovani un luogo che permetta loro di avere opportunità di crescita e divertimento. La politica deve tornare a mettere al centro i bisogni e curare le aspettative dei ragazzi". "Le aperture saranno per tre pomeriggi settimanali e il luogo è stato allestito per una duplice veste: quella ludico-aggregativa compresa la parte musicale e quella con l’interazione con le scuole e l’orientamento al lavoro – ha aggiunto –. Quest’ultimo aspetto presenta criticità e il Comune deve fornire strumenti di crescita e opportunità. Abbiamo anche individuato un tesoretto di 10mila euro per adeguare gli strumenti musicali della sala al piano di sotto, che rappresenta un unicum in città". A portare avanti il progetto la cooperativa sociale Mosaico, che già da aprile a luglio con i fondi dei Piani dipartimentali delle dipendenze patologiche ha animato l’ex-Cag "Fuori le Mura". "La Stanza dei bottoni – ha spiegato Matteo Bucciarelli, presidente della Mosaico – vuole continuare e ampliare le azioni già svolte, sviluppandole ulteriormente, nell’ottica della definizione di una sorta di quartier generale da cui ripartire per coinvolgere giovani e cittadinanza sulle politiche giovanili". L’apertura effettiva del centro è prevista nella settimana del 23 ottobre, martedì, giovedì e venerdì dalle 16.30 alle 19.30. L’educatrice sarà Martina Monno. Alla fine dell’anno sarà organizzato anche un concerto negli spazi esterni antistanti la struttura, coinvolgendo gruppi giovanili e associazioni del territorio. Il presidente dell’Unione Montana Esino Frasassi, Giancarlo Sagramola, ha ringraziato "l’assessore Giombi e Matteo Bucciarelli con la cooperativa Mosaico per aver investito impegno, forze ed energie in questo progetto. Abbiamo l’idea di ridare al Cag una nuova centralità, un luogo dove i ragazzi non vengono solo per divertirsi, ma anche per imparare, sviluppare le loro passioni attraverso docenti, professionisti, anche a beneficio di tutta la città". Sara Ferreri