Riecco il trofeo "Città di Senigallia". Festa del calcio a 5 al porto turistico

Il calcio a 5 torna protagonista nella darsena turistica del Porto della Rovere. Il torneo "Città di Senigallia - Trofeo Baia del Porto" partirà questa sera con la serata inaugurale, domani sera alle 21,10 invece è in programma la prima gara. Sport e divertimento fino a venerdì 6 giugno, giorno della finale.

Si tratta di un ritorno, a distanza di 10 anni esatti dall’ultima gara disputata nella spiaggia di velluto. Ed il merito è di Giacomo Ruffini, organizzatore del Città di Ancona: il torneo gemello di Piazza Pertini che lo scorso anno, in occasione della 25esima edizione, ha attirato migliaia di persone.

Con la tappa senigalliese l’impegno raddoppia, proprio come i tornei.

Oltre al calcio a 5 infatti, Senigallia ospiterà un torneo di calcio tennis come ricorda lo stesso Ruffini: "Sono davvero tante le iniziative in programma in un’area di circa 1000 metri quadrati. Sono molto felice per la fiducia che sindaco e assessori hanno riposto in questo evento. Il torneo di calcio a 5 è una competizione federale, ma anche il calcio tennis avrà grande visibilità con ben 24 coppie iscritte e tanti ragazzi del posto che hanno aderito con entusiasmo".

Fiducioso anche il sindaco Massimo Olivetti che non nega la propria soddisfazione per il ritorno del Città di Senigallia.

"Un evento che arricchisce ulteriormente l’offerta turistica della nostra città - spiega Olivetti -. Siamo molto soddisfatti sia perché verranno proposte discipline sportive molto apprezzate e seguite dai giovani sia perché avremo la possibilità di valorizzare una zona nevralgica della città a cui teniamo molto".

Ben 8 squadre e tantissimi atleti ai nastri di partenza per il torneo di calcio a 5: giocatori provenienti da ogni angolo delle Marche, ma anche da Umbria, Emilia Romagna e Abruzzo. Alcuni provengono dal mondo del futsal, persino dalla Serie A2 e dalla B, altri dal calcio; di certo protagonisti all’altezza di un torneo di alto livello tecnico.

Un evento per i giovani, organizzato dai giovani. In tantissimi, via social, hanno già manifestato il proprio interesse e la volontà di partecipare: gli ingredienti del successo ci sono tutti.

Nicolò Scocchera