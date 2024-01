Riecco l’Ancona, sotto gli occhi di Tiong. Energe e Spagnoli sbancano Pineto

Pineto

(3-5-2): Tonti; Villa, De Santis, Ingrosso (1’ st Teraschi), Evangelisti, Sannipoli, Lombardi (16’ st Amadio), Germinario (16’ st Manu), Borsoi (25’ st Chakir); Njambe, Gambale. A disp. Mercorelli, Grilli, Marafini, Della Quercia, Baggi, Macario, Foglia, Iaccarino, Pellegrino. All. Amaolo.

ANCONA (3-5-2): Perucchini; Pellizzari, Cella, Mondonico; Barnabà, Saco (28’ st Paolucci), Prezioso (28’ st Gatto), Basso, Martina; Energe (12’ st Giampaolo), Spagnoli. A disp. Vitali, Testagrossa, Cioffi, Agyemang, D’Eramo, Radicchio, Moretti. Arbitro: Poli di Verona.

Reti: 22’ Energe, 15’ st Spagnoli, 21’ st Njambe.

Note - Spettatori 655. Ammoniti: Mondonico, Teraschi, Njambe; spettatori: compresi 220 anconetani; recuperi: 1’ + 5’.

L’Ancona torna finalmente alla vittoria e lo fa a Pineto, sotto gli occhi del presidente Tony Tiong. Quattro punti in due trasferte consecutive, pur con tanta sofferenza nel finale di ieri: è un segnale di inversione di tendenza molto importante, non solo perché permette ai dorici di uscire dalla zona playout ma perché ricarica di energie positive la squadra in vista del confronto di domenica prossima con il Cesena. Tre punti d’oro, meritati per un’ora di gioco in cui l’Ancona è padrona del campo, ma meritati anche per come la squadra riesce a soffrire senza perdere la testa nell’ultima mezz’ora.

Il primo tempo è tutto nel gol del vantaggio di Energe e nel raddoppio banalmente sprecato dallo stesso, poco dopo. In mezzo gli spunti dell’anconetano Lombardi sono le cose migliori che mostra la squadra di Amaolo. I biancorossi prima si rendono pericolosi con un’incursione felice di Martina, non altrettanto ispirata la conclusione, poi con Basso, e poi con Spagnoli lanciato da Prezioso: il centravanti cadendo in area conclude sull’esterno del palo. Così l’Ancona passa in vantaggio poco dopo con Energe che semina un paio di avversari e che realizza di sinistro, complice il portiere Tonti. Dopo un paio di tentativi di Lombardi, il primo su punizione respinto da Perucchini, è ancora Energe nel finale prima a tagliare fuori Ingrosso poi in area a calciare incredibilmente fuori da ottima posizione la palla del possibile raddoppio. La ripresa comincia con il Pineto tutto riversato nella metà campo dell’Ancona che lo lascia sfogare per poi colpirlo al quarto d’ora con Spagnoli che trova il raddoppio su ingenuità della difesa abruzzese. Ma poco dopo il Pineto accorcia le distanze con Njambe, conclusione con deviazione che inganna Perucchini. Il Pineto prova la trazione anteriore con l’innesto di Chakir, Colavitto mette dentro Paolucci e Gatto cercando di difendere il minimo vantaggio, l’Ancona si arrocca e soffre, aggrappandosi a due parate miracolose di Perucchini, ma regge l’urto avversario e porta a casa tre punti preziosissimi.

Giuseppe Poli