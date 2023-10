Riecco le impalcature. "Ma il ponte resta aperto"

Torna l’impalcatura nel cavalcavia di viale della Vittoria da poco ristrutturato e riaperto: qualcuno teme una nuova chiusura della trafficata via cittadina ma in realtà si tratta di ‘rifiniture’ da effettuare secondo le indicazioni della soprintendenza. Negli ultimi giorni è comparsa una struttura metallica, una sorta di telaio, sulle arcate laterali, la quale ha fatto pensare a un rinforzo strutturale, visto che come rilevato dalla giunta Fiordelmondo, il cavalcavia dovrà comunque essere tenuto sotto osservazione per alcuni ammaloramenti rilevati nel corso dei lavori della struttura in ferro. "Gli operai stanno rifacendo in cartongesso le arcate laterali – spiegano dagli uffici di piazza Indipendenza –, che hanno il solo scopo di ripristinare l’immagine originaria del cavalcavia. Non c’è, né ci sarà alcuna conseguenza sulla viabilità per questo tipo di intervento". Il fatto che questo intervento di maquillage non era stato comunicato quando è stato annunciato il termine dei lavori ha destato qualche preoccupazione, ma ora l’amministrazione comunale ha chiarito quanto sta avvenendo. Ma tra le novità denunciate dai residenti c’è anche l’imbrattamento della balaustra bianca appena ristrutturata in via Gramsci, in particolare dall’urina dei tanti cani che girano per il centro storico e non solo. C’è chi invoca maggiori controlli da parte della polizia locale, vista anche la presenza di un regolamento che prevede sanzioni per chi non porta con sé la bottiglia e non pulisce le deiezioni. Il problema riguarda tutto il salotto buono cittadino, dove quotidianamente sono visibili e avvertibili le tracce lasciate dai migliori amici dell’uomo. Dall’opposizione il gruppo JesiAmo ha presentato in Consiglio comunale una mozione che impegna l’amministrazione comunale, anche approfittando degli oneri dell’insediamento Amazon, a intervenire sulle due scalinate del cavalcavia, riqualificandole e dotandole anche di un passaggio utile per trasportare in tutta comodità le biciclette, creando una connessione ciclabile tra viale della Vittoria e il centro della città. "La struttura complessiva del cavalcavia del viale della Vittoria presenta un netto confine proprio in termini visivi tra l’arcata centrale del ponte, oggetto di riqualificazione, e le due scalinate poste al lato della struttura rimaste senza restauro e segnate ovviamente dal tempo: non è un gran colpo d’occhio", hanno sottolineato. Sara Ferreri