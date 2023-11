Riecco Mike James. Che sfida con Mirotic

Il test è durissimo perché Monaco è una squadra con una forte connotazione offensiva: Mike James non ha bisogno di presentazioni perché è un giocatore che ha appena superato i 4.000 punti segnati in carriera. Mike James è il secondo realizzatore di questa EuroLeague, alle spalle di Nikola Mirotic, che, fino a questo momento, ha segnato almeno venti punti in quattro gare su cinque.