Riecco "StartAn" dedicata alle startup dei più giovani

Torna ad Ancona "Startan" con la seconda edizione della fiera nazionale delle startup e dell’innovazione giovanile. Un’edizione particolare che si svolgerà in un’unica giornata e non su tre giorni come accaduto per la prima edizione. L’appuntamento è fissato per l’11 novembre alla Mole Vanvitelliana. Dopo il successo della prima edizione, che ha registrato oltre 1500 partecipanti tra studenti delle scuole superiori e universitari, torna l’evento organizzato dal Comune di Ancona con una serie qualificata di partner. La formula di quest’anno prevede la concentrazione dei lavori un’unica giornata, segnando un anno di transizione rispetto alla precedente tre giorni, che sarà programmata con cadenza biennale.

"StartAn – ha spiegato l’assessore all’Imprenditoria, all’Università e alle Politiche Giovanili Marco Battino – conferma anche quest’anno la sua vocazione: è un luogo di orientamento per i giovani, sia in uscita, per le scuole, sia in entrata per università e mondo del lavoro, e al contempo uno spazio di confronto e formazione per promuovere le buone pratiche dell’imprenditoria. Sarà articolato in due momenti principali: la mattina sarà dedicata agli studenti delle scuole superiori, con un focus sull’orientamento in uscita e sul collegamento con il mondo universitario e del lavoro. Il pomeriggio prevederà la presenza e la partecipazione attiva di imprese, startup e professionisti, con workshop, incontri e laboratori curati dai partner istituzionali e dalle associazioni di categoria".

Una particolare attenzione sarà dedicata agli spin off universitari che producono oltre 18 milioni di euro di indotto nel nostro territorio. Questi saranno protagonisti anche della mostra dell’innovazione prevista nella Sala delle Polveri. La giornata sarà condotta dalla giornalista Lucrezia van Stegeren. Il primo ospite della manifestazione sarà il pluricampione di ginnastica artistica Tommaso Brugnami, 19enne anconetano e Olimpia Peroni, anconetana, content creator con oltre 200mila follower sui social. L’uditorio della mattinata sarà formato da 450 studenti delle scuole superiori, mentre nel pomeriggio sono previste sessioni parallele e workshop dedicati a tematiche strategiche per le startup tra cui intelligenza artificiale, cybersicurezza e settore legale/giuridico.