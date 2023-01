Riemerge il progetto del parco naturale "Alto Esino-Valleremita"

Dell’istituzione di un parco naturale "Alto Esino - Valleremita" se ne parla sin dagli anni ’70 del secolo scorso. Ad evidenziare le indiscutibili valenze dal punto di vista floristico dell’alta valle del fiume Esino, erano stati botanici del calibro di Ballelli, Biondi, Pedrotti, Orsomando e Francalancia, i quali avevano individuato quest’area come una delle meglio conservate e più importanti dal punto di vista floristico e vegetale delle Marche. In questo territorio esiste infatti un’eccezionale concentrazione di biodiversità e proprio per questo, nel 1986, qui venne creata l’Aula Verde di Valleremita, uno dei primi centri di educazione ambientale delle Marche, con lo scopo di far conoscere il nostro patrimonio floristico e botanico e di tutelarlo e preservarlo per poterlo poi trasmettere alle generazioni future. Un territorio considerato, "mistico" e "spirituale" sin dall’antichità, visto che nel corso dei secoli, in pochi chilometri quadrati, sono sorti eremi, conventi, abbazie e monasteri. L’idea di riproporre il progetto del Parco Naturale Regionale "Alto Esino - Valleremita" è stata rilanciata alle ultime elezioni comunali del Comune di Fabriano da Antonella Giulietti, candidata vicina alle tematiche ambientaliste ed ecologiste, in una delle Liste civiche che appoggiavano Daniela Ghergo, eletta poi a Sindaco della "Città della Carta" al primo turno. La stessa Ghergo si era dimostrata molto interessata al progetto del Parco. La novità interessante è che la Strategia Europea per la Biodiversità per il 2030 affida alle aree protette un ruolo fondamentale nella conservazione della biodiversità e riconosce, allo stesso tempo, che l’attuale rete non è sufficientemente ampia per garantire gli obiettivi di salvaguardia. Un’occasione unica quindi, da non lasciarsi sfuggire. Come Verdi promuoveremo e continueremo a batterci convintamente per la realizzazione del Parco naturale "Alto Esino – Valleremita". Questo progetto si inserisce, infatti, in un più ampio piano strategico provinciale e regionale, cui appartiene anche lo storico progetto dell’Area Marina Protetta del Conero. Auspichiamo che questa iniziativa venga accolta favorevolmente dalle amministrazioni locali. Stefania Priori Pier Francesco Corvino Co-portavoce provinciali Europa Verde – Verdi Ancona Coordinamento Montano Europa Verde – Verdi Esino-Frasassi