"Riempiamo il palas e spingiamo l’Okasa"

Quella di domenica prossima tra Okasa Falconara e Pescara non è una semplice partite. Dovessimo limitarci all’ambito sportivo, sarebbe la partita. Ma per la società che nel vecchio hangar di via dello Stadio ha impiantato le sue radici ben 30 anni fa, beh, è molto di più. Perché dopo il successo di domenica scorsa in trasferta a Verona (1-8), in caso di risultato positivo nella sfida del prossimo weekend (ore 18), le Citizens vincerebbero la regular season.

Si sa, nel futsal femminile di serie A, vincere la stagione regolare non assegna il titolo (lo Scudetto), che viene conferito tramite playoff. Ma arrivare primi, spiega il presidente Marco Bramucci, "avrebbe un valore mostruoso per chi, come noi, sa da dove viene e come è ripartito – arringa i tifosi –. Questa è una squadra ricostruita dal coraggio che si sono date un gruppo di persone nelle riunioni dell’estate 2023 al circolo Leopardi. Questa è una squadra ricostruita sull’attaccamento per questa maglia e per questo posto di tre ragazze, Erika (Ferrara, il capitano), Isa (Pereira, il vice) e Silvia (Praticò), che sono volute rimanere a prescindere di quel che sarebbe successo dopo".

Rosa completata con altre forti giocatrici e "allenata da una ragazza straordinaria che ha il nostro stesso sangue (Giulia Domenichetti, falconarese doc) e il nostro stesso nome".

Prosegue, Bramucci: "Questa è una storia di un gruppo di amici, quasi allo stremo delle forze, che non ha ancora risolto tutti i suoi problemi, ma che ha cercato di fare quello di cui è maestra: resistere e lottare. Sperando che un giorno succeda qualcosa. Ebbene quel giorno è forse arrivato".

Ecco, quindi, l’appuntamento fissato per domenica (4 maggio) al PalaBadiali: "Andate e andiamo a prendere la gente fin dentro le proprie case e portiamole al palazzetto. Giochiamo in un palas vestito solo di azzurro e bianco. Falconara non può perdere", conclude Bramucci.

Giacomo Giampieri