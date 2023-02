Rientra a casa e trova i poliziotti Arrestato con 22 dosi di cocaina

Rientra in casa di prima mattina e trova i poliziotti che lo arrestano. Pusher 48enne arrestato dalla polizia perché trovato con 22 grammi di cocaina e di materiale per il confezionamento delle dosi di stupefacente. Si tratta di un piccolo imprenditore della zona. L’intervento è avvenuto giovedì a Chiaravalle, al culmine di un’attività investigativa portata avanti dagli uomini della sezione antidroga della squadra mobile dorica. I sospetti sull’arrestato sono culminati dopo un lungo appostamento, con una perquisizione personale e locale, eseguita nelle prime ore della mattinata di venerdì, prima sotto l’abitazione dell’uomo e, successivamente all’interno dell’appartamento. Il 48enne è stato bloccato mentre rincasava di prima mattina, a bordo della sua auto. I primi riscontri dei poliziotti hanno permesso di trovare all’interno di una tasca della camicia dell’indagato, cinque involucri contenenti complessivamente 10 grammi di cocaina. All’interno dello zaino, portato che l’uomo aveva con sé gli agenti hanno trovato anche del materiale per il confezionamento delle dosi, due bilancini, un paio di forbici e ritagli circolari di cellophane, materiale che per gli inquirenti comprova la fiorente attività di spaccio. Ma non è tutto perché la successiva perquisizione locale eseguita dai poliziotti all’interno dell’abitazione del 48enne, ha permesso di trovare altri 12 grammi di cocaina nascosti dentro un barattolo nella libreria della sala da pranzo. Gli inequivocabili riscontri probatori, hanno fatto scattare l’arresto a carico dell’uomo che, su disposizione del sostituto procuratore di turno, è stato portato agli arresti domiciliari nella sua abitazione, in attesa della convalida.