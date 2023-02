Rientrano a casa e la trovano sottosopra

Rientrano in casa e la trovano sottosopra dopo la visita dei ladri. Riservato ad un’altra abitazione nei pressi di strada del Cavallo lo stesso trattamento toccato ai vicini di casa qualche giorno prima. A colpire potrebbe essere una banda che sta mettendo a segno colpi nelle aree periferiche della spiaggia di velluto, introducendosi negli appartamenti anche quando i proprietari sono in casa. Era uscita per poco tempo la famiglia che nel tardo pomeriggio di mercoledì ha chiesto l’intervento della polizia dopo aver trovato la propria abitazione svaligiata dai ladri. Ignoti si sono introdotti dopo aver forzato la porta d’ingresso e, una volta all’interno, si sono messi alla ricerca della cassaforte che non è stata trovata così come i monili in oro, mentre sono state rubate qualche centinaio di euro in contanti. Un bottino povero per i ladri che aspiravano sicuramente a qualcosa di più, ma, nonostante aver rovistato ovunque, non sono riusciti a trovare altro. Ad agire sarebbero state probabilmente più persone, tra cui una che faceva da palo all’esterno, in una via che viene percorsa per lo più dagli stessi residenti. Nei giorni scorso sono stati altri due i colpi, uno tentato e uno andato a segno, nella stessa strada dove ignoti hanno colpito anche giovedì pomeriggio.