Rientrano quasi tutti. Allo stadio a 5 euro

La squadra è tornata al lavoro ieri pomeriggio al Del Conero, in vista della partita di sabato prossimo incontro la Spal. Sicuri assenti, per la prossima partita, i giocatori che saranno fermati dal giudice sportivo, e cioè Clemente e Cioffi, mentre dovrebbero essere disponibili e arruolabili per la battaglia praticamente tutti gli altri, a cominciare da Pasini e Martina, condizionati dal virus gastrointestinale nella precedente sfida, ma pronti a portare il loro contributo insieme a Paolucci. Rientrerà anche Cella dalla squalifica. La partita di sabato, fissata per le 16.15 contro la Spal, rappresenta un importante crocevia per la squadra: non solo per questo, ma anche per il gemellaggio tra le due tifoserie, la società biancorossa ha deciso di promuovere l’accesso allo stadio con biglietti a 5 euro per tutti i settori, compreso quello ospite, per favorire il pubblico di casa ma anche la tifoseria ferrarese storicamente gemellata con i dorici.