Riesce a sventare lo scippo e fornisce l’identikit dei malviventi

L’ex sindaco di Monte San Vito Sabrina Sartini sventa lo scippo e riesce anche a fornire un identikit dei malviventi che erano entrati in azione.

E’ accaduto nel tardo pomeriggio di sabato nel parcheggio dell’Eurospin di Chiaravalle.

È la stessa avvocatessa a raccontare l’accaduto sui social "per aiutare tutti a fare attenzione".

"Dopo aver caricato la spesa in auto, stavo facendo retromarcia per uscire, quando un uomo ha cominciato a bussare insistentemente nel bagagliaio dell’auto invitandomi a fermarmi, a scendere e a raccogliere degli occhiali che, a suo dire, mi sarebbero caduti sotto l’auto. Vista la richiesta a mio parere strana e il tipo dall’aspetto per me sospetto, nello scendere dalla macchina, con lucidità e freddezza, ho chiuso a chiave le portiere dell’auto. A quel punto, mentre il ‘tipo’ pensava di distrarmi con i finti occhiali persi, un uomo e forse una donna si avvicinavano allo sportello lato passeggero della mia auto dove, guarda caso, avevo riposto la borsa. La macchina chiusa a chiave però ha mandato all’aria gli ingegnosi piani di questi geni del furto con destrezza che, vista la cattiva parata, a quel punto, se la sono data a gambe. Gli occhiali finti e una dettagliata descrizione di questi ‘gentiluomini’ sono stati consegnati ai carabinieri che sono prontamente intervenuti e che ringrazio per l’immediata disponibilità".

sa. fe.