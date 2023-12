Rievocazione dello stupor mundi, pienone in piazza Federico II

In tanti ieri pomeriggio in piazza Federico II per la rievocazione della nascita dello stupor mundi il 26 dicembre del 1194. Figuranti in costume d’epoca grazie alla regia dell’Ente Palio hanno ricreato un’ambientazione medioevale nella piazza dove lo "stupor mundi" nacque partorito da Costanza d’Altavilla sotto una tenda. Una nascita pubblica in piazza Federico II, allora come ieri, così da dimostrare la veridicità del parto, vista l’età avanzata della madre che si fermò a Jesi, mentre era in viaggio verso Palermo dove si trovano le spoglie dell’imperatore svevo. E così ieri la sua "Betlemme" come definì lui stesso la sua città natale, ha voluto ricordare quell’evento divenuto straordinario vista la grandezza dell’imperatore che fu an che letterato, convinto protettore di artisti e studiosi: la sua corte in Sicilia fu luogo di incontro fra le culture greca, latina, germanica, araba ed ebraica. Uomo colto ed energico, stabilì in Sicilia e nell’Italia meridionale una struttura politica somigliante a un moderno regno, governato centralmente e con una amministrazione efficiente.

sa. fe.