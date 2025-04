"Rifare le strade. Punto di partenza"

Marco Lorenzini è da decenni il titolare della tabaccheria di via Tavernelle: "La croce del quartiere è la condizione delle strade. Basta dare un’occhiata qui fuori per rendersene conto. Peggiorano a vista d’occhio, una cosa oscena, in passato si tamponava la situazione, adesso è diventata un’urgenza. Strade e marciapiedi. In centro provvedono, qui da noi invece no. Dimenticati da Dio e dagli uomini. E poi il cimitero da mettere a posto, la gente si lamenta molto della situazione. Per il resto sarebbero indispensabili gli sfalci di tutte le aree verdi, nei giardini c’è già l’erba alta ovunque. E poi segnalo anche le condizioni dei marciapiedi, delle panchine, ma un po’ ovunque è così. E il congestionamento di studenti in via Ranieri. La priorità di Tavernelle, però, resta quella di rifare le strade e di farlo al più presto".