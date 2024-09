Rifiuta di darle da bere, barista aggredito: è caccia a una donna

È caccia alla giovane che mercoledì, dopo aver esagerato con l’alcool, ha aggredito un barista a Montemarciano che si è rifiutato di servirle da bere. All’arrivo dei carabinieri, la donna si era già allontanata, ma nelle mani dei militari della compagnia di Senigallia, c’è l’identikit. Alla sua richiesta di ‘un altro bicchiere’, è arrivato il diniego del barista che ha fatto perdere il controllo alla ragazza che ha iniziato a scagliare bottiglie verso alcuni clienti del bar e poi anche verso il barista che è rimasto lievemente ferito. Sono passati pochi minuti perché una normale serata si trasformasse in una scena da film, dove per far ritornare la calma arrivano i carabinieri. Lei è riuscita a dileguarsi, ma in queste ore potrebbe già essere stata identificata. La donna non era una cliente abituale del locale a differenza di alcuni testimoni che hanno fornito informazioni utili per rintracciarla in breve tempo.