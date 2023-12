Rifiuti abbandonati a scuola

Sono diverse le segnalazioni giunte al Comune e al comando della Municipale sulla presenza di rifiuti lasciati nelle aree verdi anche adiacenti alle scuole. Cartacce, immondizia e persino ingombranti vengono rinvenuti la mattina presto da personale docente e dagli alunni stessi che non possono far altro che denunciare. L’ultima protesta in queste ore da parte di alcune mamme per l’area dell’entrata secondaria delle scuole medie dell’istituto comprensivo Trillini al Borgo. In alcuni punti il Comune interverrà presto per rimuovere il tutto. Alle forze dell’ordine il compito di visionare i filmati delle telecamere nel caso degli ingombranti, per individuare l’autore.

C’è chi si rimbocca le maniche però: in una scuola dell’istituto Bruno da Osimo due volontari hanno ripulito la zona, senza voler nulla in cambio, solo il sorriso di tanti bambini. "Gratitudine, è questa la parola di oggi. Se possiamo realizzare i nostri progetti e le nostre attività è anche grazie a persone come Mauro e Simone, che mettendo a disposizione il proprio tempo, hanno ripulito e sistemato l’area verde della nostra scuola. Comunità scolastica è proprio questo, la sinergia e la valorizzazione di tutte le risorse in un rapporto di stima e collaborazione reciproca", dicono le maestre.