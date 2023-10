"Rifiuti abbandonati da prima di Ferragosto"

"La maleducazione e la sicurezza di farla franca in barba alle leggi sono purtroppo per un sempre maggior numero di cittadini un comportamento consueto, ma a volte anche il silenzio di chi dovrebbe sanzionare l’inciviltà e i reati conseguenti deve far riflettere".

Si annuncia così un lettore, falconarese, fotografando un cumulo di rifiuti lasciati accanto a un bidone dell’immondizia da troppo tempo. "Da prima di Ferragosto a ridosso del centro di Falconara campeggia quel cumulo di lastre di cartongesso, en plein air, dietro la batteria di cassonetti a metà della trafficatissima e assai sconnessa via Buozzi. Il fatto è stato segnalato per iscritto al Comando della Polizia Municipale alla fine del mese di agosto ma da allora non si è mossa una foglia. E dovrebbe essere la Municipale a sanzionare simili reati (abbandono abusivo di rifiuti su suolo pubblico, reato e relative multe ricordati da un cartello apposto accanto), non potendo ignorare le segnalazioni e, quello che è più sconcertante, non potendo dire di non averli visti, dato che quando passano lì vicino gli agenti non dimenticano le multe ai veicoli in divieto di sosta anche solo per pochi minuti o senza apposito tagliando (io stesso ne so giustamente qualcosa). Forse la verità è molto più semplice: mi sembra di capire che non potendo individuare l’autore del reato, senza una denuncia di terzi o cogliendolo sul fatto, la Polizia Municipale, sentito l’Ufficio Ambiente del Comune, non possa far altro che emettere un’ordinanza di sgombero e smaltimento del materiale cui che l’Azienda di igiene urbana che opera sul territorio darebbe seguito caricando gli oneri del servizio sull’Amministrazione Comunale, quindi sulla collettività, compreso l’unico e vero colpevole che ancora una volta se ne infischia".