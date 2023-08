Rifiuti abbandonati e proteste Arrivano altre telecamere

Ancora rifiuti ammassati per giorni e giorni anche lasciati in strada da chi scende verso Jesi o sale verso l’Acquasanta, i residenti di via Agraria tornano a protestare per il degrado. L’amministrazione comunale annuncia l’imminente arrivo delle telecamere per stanare i furbetti. Ma il problema sarebbe anche relativo al fatto che i bidoni installati "non sono sufficienti per le tante famiglie che abitano nelle traverse rurali". Un anno e mezzo fa la vecchia giunta aveva posizionato anche qui le telecamere sanzionando quattro persone, uno proveniente anche da un Comune vicino. Ancora una volta i residenti della zona di via Agraria si sono rivolti al Carlino e all’amministrazione comunale per chiedere di risolvere i problemi.

"Qui ci sono topi che scorrazzano liberamente in mezzo all’immondizia e i bidoni sono sempre stracolmi con materiale a terra a volte anche sulla carreggiata – protestano i residenti –. Siamo nel pieno degrado i rifiuti continuano a fuoriuscire dai contenitori che teoricamente sarebbero strettamente riservati ai residenti vicini. Una volta abbiamo sorpreso anche una signora che veniva da fuori per buttare la sua immondizia forse per non fare la raccolta differenziata".

"Il mio compagno – spiega una residente - ha beccato due persone che venivano a buttare rifiuti quassù. Una addirittura è arrivata a piedi percorrendo tutta Colle Paradiso con i rifiuti in mano. Abbiamo anche cercato di parlare con queste persone ma non si ottiene nulla. Ci vorrebbero i controlli di chi di dovere. Abbiamo anche pensato di mettere dei lucchetti e tenere le chiavi soltanto noi ma i bidoni non sono nostri".

"Siamo a conoscenza di queste situazioni che in maniera più o meno analoga sono presenti un po’ in tutta la città, nelle zone periferiche in modo particolare – spiega l’assessore all’Ambiente Alessandro Tesei -. Entro pochissimo arriveranno le fototrappole (telecamere, ndr) anche quella zona sarà attenzionata per porre rimedio al fenomeno della raccolta differenziata non effettuata correttamente e degli abbandoni di rifiuti da parte di persone che arrivano da fuori Comune. In ogni caso se i residenti hanno beccato chi butta l’immondizia senza averne diritto, potrebbero intanto segnalarlo alla polizia locale. È importante infatti – rimarca l’assessore Tesei - anche segnalare le cose che non vanno a chi di dovere, non per essere delatori, ma per assicurare il rispetto della legalità".

Sara Ferreri