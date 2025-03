Rifiuti abbandonati: incastrati dalle foto-trappole

Continua senza soluzione di continuità l’attività della Polizia locale contro gli scarichi abusivi nel territorio falconarese. Sono stati infatti individuati gli autori di due grossi abbandoni illeciti in via del Fossatello e dell’abbandono di una vecchia imbarcazione vicino al sottopassaggio di Villanova. Interventi ancora più incisivi, oggi, grazie all’entrata in funzione di una seconda foto-trappola mobile, una telecamera che viene di volta in volta posizionata dagli agenti nelle aree considerate più a rischio. Una delle discariche di via del Fossatello, segnalata nelle scorse settimane, consisteva in decine di sacchi neri abbandonati illecitamente sul greto del fosso che costeggia la strada, nelle campagne attorno all’aeroporto. I rifiuti, concentrati in due punti distinti a ridosso del corso d’acqua, contenevano materiale di scarto, evidentemente frutto di un lavoro edilizio. Grazie ad alcuni elementi ricavati dal contenuto dei sacchi è stato possibile risalire a tre imprese edili con sede fuori comune, impegnate in un grande cantiere.

Non è da escludere che, secondo una prima ipotesi, i detriti siano stati abbandonati a Falconara in modo da abbattere i costi dello smaltimento. I legali rappresentanti delle aziende saranno denunciati, ma sono in corso gli ultimi accertamenti per definire le singole responsabilità. Sempre in via Fossatello è stato individuato l’autore di un altro abbandono, in questo caso di mobili e altri rifiuti provenienti dallo sgombero di un’abitazione che si trova in un comune limitrofo. A Villanova, grazie al sistema di videosorveglianza, è stato invece identificato un uomo che aveva abbandonato ai margini della strada i rottami di una vecchia imbarcazione. Infine è stato colto sul fatto un cittadino intento a scaricare calcinacci nei cassonetti: per lui è scattata subito una sanzione di 400 euro e la rimozione immediata dei rifiuti. Quanto alla nuova foto-trappola, questa è stata donata da Marche Multiservizi Falconara e permetterà di potenziare l’attività della Polizia locale di Falconara nell’ambito della tutela ambientale.

"L’individuazione dei responsabili degli abbandoni illeciti di rifiuti a Falconara rappresenta un risultato importante nella lotta contro l’inciviltà e il degrado – ha detto l’assessore all’Ambiente Elisa Penna –. Grazie a strategie mirate e all’utilizzo di strumenti di controllo avanzati, come la nuova foto-trappola mobile, acquistata grazie al contributo di Mms Falconara, stiamo intensificando i controlli per contrastare con fermezza chi inquina il nostro territorio. L’obiettivo è chiaro: tolleranza zero per chi abbandona rifiuti, invitando comunque la cittadinanza a segnalare eventuali situazioni di degrado e a collaborare attivamente per mantenere pulita Falconara, un bene comune che merita rispetto e attenzione".