Rifiuti al Boario, il nuovo regolamento divide

Il nuovo regolamento per il conferimento dei rifiuti al centro ambiente del Campo Boario infuoca il dibattito in aula. La maggioranza vota per la stretta, anche alla luce delle note vicende che hanno portato all’arresto un dipendente e indagato un ex amministratore della JesiServizi, l’opposizione protesta e chiede modifiche. Duri botta e risposta nel consiglio fiume di martedì dove è intervenuto anche l’amministratore unico della JesiServizi, Gianluigi Paoletti. Il quale, replicando alle proteste dell’opposizione che giudica il nuovo regolamento (approvato con i soli voti della maggioranza) "restrittivo, punitivo e sbilanciato dal lato del gestore" ha ribadito: "Il regolamento recepisce quanto prevede la norma nazionale la 116 del 2020 che si basa sulla certezza di colui che conferisce". Dunque i rifiuti si potranno conferire al centro ambiente solo con un mezzo intestato a chi porta i rifiuti e ha un’utenza Tari, massimo 5 volte l’anno per 30 chili complessivi. "Per chi supererà queste quantità – ha aggiunto Paoletti – in futuro saranno previste sanzioni". "Si può anche chiedere il ritiro a domicilio a casa per 3 volte l’anno e 5 pezzi a volta, di cui il primo gratis", ha aggiunto l’assessore all’Ambiente, Alessandro Tesei, che pure inizialmente aveva espresso perplessità sulle nuove regole. "E’ necessario avere certezza di chi conferisce anche per contrastare il fenomeno degli svuota-cantine che prima potevano conferire", ha concluso Tesei. "Si porteranno i rifiuti solo se si possiede un’auto – rimarcano da ’Per Jesi’ – e solo se l’auto è intestata alla persona che è anche intestataria dell’utenza dove si produce un rifiuto. Ma chi non possiede un’auto, che fa? Gli si impedisce di conferire. Perché non possiede un’auto di proprietà. Se finora una persona portava al centro ambiente un rifiuto prodotto da genitori anziani che non possono spostarsi da casa, ora non può farlo più. Non riusciamo a capire il senso".

"Se l’utenza fosse intestata a uno dei coniugi e l’auto all’altro, nessuno può conferire al centro ambiente – aggiungono da JesiAmo – Se la coppia avesse figli anche maggiorenni, questi, non avendo l’utenza intestata, non possono recarsi al centro ambiente. Gli anziani che non guidano? Vietato farsi aiutare da altri, anche se familiari". "JesiServizi chiede e ha esigenza del massimo rigore possibile rispetto al dettato normativo – ha replicato perentorio Fiordelmondo – perché sono dentro a delle circostanze di fatto che lo richiedono. Se la partecipata lo richiede lo dobbiamo fare".

Sara Ferreri