Rifiuti, alla ricerca del senso civico perduto

Vorrei denunciare un fatto non grave in sé, ma che si può considerare uno dei tanti sintomi della maleducazione e della mancanza di rispetto che alcune persone riservano agli altri. Mi riferisco al comportamento di certi individui che buttano i loro sacchi dell’immondizia nei cassonetti dei palazzi vicini, approfittando del fatto che i bidoni della raccolta differenziata non hanno la serratura, e quindi si possono aprire comodamente. L’obiezione mi pare già di sentirla: basta mettere la serratura. Naturalmente c’è chi non ha voglia di compiere questa operazione, e di dover aggiungere una chiave al proprio ‘armamentario’, rinunciando alla comodità di buttare i propri sacchetti senza dover pensare ad aprirli e chiuderli con la chiave. La domanda è perché certa gente cerca in ogni modo di fare la furba, compiendo una piccola truffa. Se poi, come è capitato, il proprietario dei bidoni coglie sul fatto il ‘reo’ e gli chiede chiarimenti quasi quasi è quest’ultimo che si irrita, quasi pretendendo di avere ragione. Non so se in altri Paesi accadono cose simili. E poi ci si stupisce perché degli stranieri venuti a vivere in Italia dopo un po’ decidono di andarsene...

Katia L., Ancona