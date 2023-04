Rifiuti, cala il silenzio Si deciderà dopo il voto

Sulla gestione unica provinciale dei rifiuti, a 20 giorni dalla bocciatura da parte della Corte dei Conti del progetto di affidamento in house alla società consortile Corum scarl (formata da VivaServizi, Jesi Servizi ed Ecofon Conero), è calato di nuovo il silenzio. Si deciderà dopo le elezioni amministrative del 14 e 15 maggio che potrebbero cambiare la guida politica del capoluogo ma anche di altri Comuni che hanno un peso importante in Ata: Falconara, Chiaravalle, Maiolati Spontini, Morro d’Alba e Ostra Vetere. Considerati i tempi per la formazione della giunta e del consiglio comunale si rischia di arrivare a fine giugno quando cioè scadrà la proroga dei servizi di raccolta e gestione rifiuti oggi in essere.

Una proroga che era stata giustificata in sede di assemblea Ata dalla necessità di valutare se fosse ancora possibile proseguire sulla strada dell’affidamento pubblico voluta dalla maggioranza dei sindaci o se andare a gara. Sarà quindi probabilmente necessaria una nuova proroga degli appalti in essere, proroga i cui rischi però, considerata la bocciatura da parte della Corte dei Conti dell’affidamento alla società consortile Corum, sono sempre più evidenti agli amministratori. Si attende anche il parere dell’Agcom, autorità garante della concorrenza e del mercato che potrebbe arrivare a giorni. Nel frattempo ormai un paio di settimane fa il presidente Ata Daniele Carnevali aveva annunciato un’assemblea Ata alla presenza dei sindaci dei 47 Comuni per illustrare il parere emesso a metà marzo dalla Corte dei Conti. Ma l’assemblea ad oggi non risulta essere stata convocata. I sindaci contrari a proseguire sulla strada dell’affidamento in house a cui si sta lavorando ormai quasi da dieci anni cominciano a farsi sentire. Alcuni, sei hanno votato contro l’ennesima proroga varata dall’assemblea a fine marzo, dopo la bocciatura della Corte dei Conti. "Nell’ultima assemblea straordinaria, peraltro convocata per sanare una delibera non chiara e per cui avevamo richiesto il rinvio – rimarca il sindaco di Monte San Vito Thomas Cillo -, sono intervenuto chiedendo al presidente Carnevali di convocare a breve una assemblea stavolta in presenza, visto che le riunioni Ata dal Covid si svolgono ancora in videoconferenza, al fine di valutare le ipotesi che ci sono a seguito del pronunciamento della Corte dei Conti. E al fine di assumere la decisione migliore per superare questa imbarazzante e grave impasse a cui siamo stati costretti proprio per perseguire una linea che finora si è rivelata poco lungimirante e fallimentare. Sono trascorsi diversi giorni ma è calato il silenzio e non siamo in condizione di sapere quali sono le intenzioni che si intenderà assumere. Intanto – conclude - passano i giorni e si va avanti a suon di proroghe che continuo a ritenere che siano molto rischiose e non scontate".

Sara Ferreri