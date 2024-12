Rifiuti, cambia la raccolta differenziata

Come ogni anno saranno apportate delle modifiche alla raccolta differenziata e agli orari del centro ambiente per le festività natalizie. La raccolta porta a porta della plastica per tutte le utenze (domestiche, non domestiche, aree vaste), non verrà effettuata il giorno di Natale e mercoledì 1 gennaio, ma lunedì 30 dicembre sarà recuperata per le utenze domestiche e non domestiche esclusivamente dei centri abitati e non nelle aree vaste, in sostituzione della prevista raccolta della carta. Inoltre, gli orari di apertura dei centri ambiente in Via Arceviese-Borgo Bicchia e in via dell’Indipendenza a Marzocca saranno aperti il 24 dicembre solo dalle 8,30 alle 12,30. A subire modifiche è anche il centro ambiente di Sant’Angelo che il 24 dicembre resterà aperto dalle 8 alle 12, mentre sarà chiuso lunedì 30 e martedì 31 dicembre.