"Rifiuti del verde, più spazi per smaltire"

"I cittadini non possono perdere troppo tempo per conferire i rifiuti e consumare molti chilometri per arrivare a destinazione. Chi smaltisce bene va premiato. Per questo chiedo più attenzione verso chi possiede giardini privati".

Così il consigliere Danilo Silvi, Fratelli d’Italia, che ha protocollato un ordine del giorno dedicato al verde: "Sono molti i fabrianesi che hanno un giardino, tanti hanno necessità di conferire i rifiuti come le potature di alberi o siepi in appositi contenitori che si trovano solo presso AnconAmbiente, nella sede in via Bachelet. Nel territorio – rimarca – non vi sono contenitori appositi per lo sfalcio del verde e raggiungere il centro apposito non è sempre facile". Silvi intende impegnare il sindaco "a studiare una soluzione con AnconAmbiente, senza aggravio di spesa". Sono due le opzioni da portare all’attenzione del gestore del servizio: l’attivazione di alcuni contenitori nelle isole ecologiche della periferia e di diverse frazioni oppure la possibilità, con il porta a porta già in funzione per altre tipologie di rifiuti, di depositare gli sfalci davanti casa, ben posizionati e legati, nel giorno in cui viene ritirato l’organico".