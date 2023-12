Rifiuti, differenziata al 72%. Ma ora parte una nuova campagna informativa

La situazione è positiva: nell’anno 2022 la percentuale di raccolta differenziata si è attestata a circa il 72% e in tutto il territorio i servizi di raccolta prevedono il sistema porta a porta, in alcuni casi abbinato a sistemi stradali. Inoltre, tutti i comuni dell’Ata sono dotati di centri di raccolta comunali o intercomunali. La pianificazione di Ambito, approvata lo scorso anno, prevede il graduale passaggio di tutti i comuni al sistema di tariffazione puntuale (PAYT), ad oggi già applicato da due comuni. Anche rispetto alle tematiche inerenti alla prevenzione della produzione dei rifiuti sono stati attivati da parte di Ata numerosi progetti di riduzione: 11 centri del riuso, circa 10mila famiglie aderenti al compostaggio domestico, progetti per la lotta allo spreco alimentare, sull’utilizzo dei pannolini lavabili e sulla riduzione degli imballaggi nel settore alimentare.

Per continuare in questa direzione virtuosa, l’ATA Rifiuti lancia ora, insieme Consorzio Nazionale recupero Imballaggi, un’articolata campagna di comunicazione per migliorare ulteriormente la raccolta differenziata. Secondo Daniele Carnevali, presidente dell’Ata Rifiuti: "Al fine di favorire sia l’incremento della percentuale di raccolta differenziata e l’effettivo avvio a recupero del materiale, sia la futura introduzione del sistema di tariffazione puntuale, l’Ata lancia una articolata campagna di comunicazione orientata a raggiungere l’intero tessuto sociale. La campagna sarà anticipata da una dettagliata indagine sugli errori e sulle difficoltà più comuni che la popolazione riscontra nella raccolta differenziata dei rifiuti. Tale indagine, che è partita in questi giorni, si avvale dell’app Junker, dell’attività di controllo effettuata sui conferimenti delle utenze e delle analisi merceologiche presso gli impianti. Partendo da questa indagine sui comportamenti delle famiglie, si svilupperanno strumenti comunicativi orientati a offrire ai singoli target individuati soluzioni concrete in relazione a ciascuna tipologia di materiale da avviare a riciclo".

Una delle caratteristiche strategiche della presente campagna di comunicazione è legata alla segmentazione del “pubblico” di riferimento e al conseguente impiego di azioni e strumenti personalizzati. La campagna si rivolge infatti alle utenze dei servizi di igiene urbana (domestiche e non domestiche), alle strutture ricettive con particolare riferimento al settore turistico, agli amministratori di condominio, ai comuni (uffici pubblici) e alle associazioni del territorio.