"Rifiuti e gestione unica provinciale Ok all’appalto in un silenzio epocale"

"Il sindaco Lorenzo Fiordelmondo ha dato il via libera a un appalto da un miliardo e 200 milioni per la gestione unica provinciale dei rifiuti affidata a una new.co per 15 anni in un silenzio epocale". All’attacco dall’opposizione JesiAmo. "Il sindaco Fiordelmondo – aggiungono – ha detto sì all’affidamento della gestione integrata della gestione rifiuti per la Provincia di Ancona alla costituenda società formata da Vivaservizi spa, Ecofon Rifiuti srl e la jesina Jesiservizi srl inserita dalla precedente amministrazione nella possibile compagine sociale per non venire sopraffatta dalle volontà di sua signoria Valeria Mancinelli. Nella minor partecipazione pubblica possibile, praticamente in totale silenzio, perché di questo argomento i cittadini devono sapere il meno possibile, senza nessuna discussione nel massimo consesso comunale il sindaco Fiordelmondo ha dato nel corso dell’ultima Assemblea dell’Ata tenutasi poco prima di Capodanno il voto favorevole per il Comune di Jesi ad un appalto di 15 anni che vale 1,2 miliardi. Nessun dibattito approfondito sulla questione – aggiungono – la quale se portata in discussione nel prossimo consiglio comunale la ridurrà a una semplice presa d’atto proprio come conviene per argomenti così importanti e fondamentali con la fondata convinzione che pochi consiglieri comunali che saranno chiamati al voto sapranno in realtà cosa stiano votando". Si voterà infatti in ciascun consiglio comunale il mandato al sindaco Fiordelmondo di procedere con l’affidamento in house alla New Co. Il nuovo servizio dovrebbe partire entro l’anno. Tra i primi a partire ad aprile prossimo proprio il capoluogo assieme a Falconara, Jesi e Fabriano. Ad ottobre prossimo tra gli altri, se tutto filerà liscio, toccherà a Camerano, Arcevia, Castelfidardo, Chiaravalle, Corinaldo e Monsano solo per citarne alcuni. Approvato nei mesi scorsi in sede Ata il piano d’ambito che ha richiesto anni di discussioni e confronti anche piuttosto accesi, resta ancora tutta da definire invece la partita dell’impiantistica, in particolare quella per il biodigestore e l’impianto di trattamento del rifiuto da spazzamento stradale e degli arenili. "Abbiamo chiesto al sindaco – aggiungono da JesiAmo – di convocare quanto prima la commissione consiliare competente invitando i rappresentanti di Vivaservizi spa - la multiutility che gestisce la rete idrica per la maggior parte della Provincia - e il sindaco Fiordelmondo in audizione per spiegare alla città il suo sì a questo progetto per noi pieno di punti interrogativi e di qualche lato oscuro".