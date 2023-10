Rifiuti e pacchi dono. Tra uno scarico e l’altro bottiglie di brut e dolcetti

Tangentopoli di fatto non è mai finita. Anzi ha continuato a manifestarsi sotto varie forme. Quella che emerge dalle carte della nuova inchiesta sul giro di mazzette per truccare appalti nell’ambito di un presunto smaltimento illecito di rifiuti, sembra una tangentopoli "all’amatriciana". Con mazzette anche quantitavemente esigue se vogliamo (5-600 euro): "Domattina viene qui per quei cassoni, uno ce l’ha portato nel magazzì. Io je vorrei dà 500 euro, te che dici?". L’inflessione dialettale condisce il rapporto colloquiale tra Danilo Gambini, amministratore della Nuova Edil System di Jesi e la sorella Lory. Il primo ora è in carcere con l’accusa di corruzione, la seconda ai domiciliari. Parlano riferendosi a Sergio Dolciotti nella sua aualità di manager della Jesiservizi. Un funzionario che, stando all’inchiesta della Dda di Ancona, ha in mano la gestione del centro ambiente di Jesi. Il quadro che affiora dalla pieghe di un’inchiesta che ha portato all’esecuzione di cinque misure cautelari tra Jesi e Ancona è quello di una gestione quantomai "allegra" del centro ambiente dove dietro il pagamento di mazzette sia la Nuova Edil System, quanto una miriade di altre piccole aziende del territorio, smaltivano illecitamente rifiuti di ogni genere: da quelli vegetali agli scarti edili, agli sfalci, al materiale inerte. Rifiuti classificati come speciali che andrebbero smaltiti con costi ben superiori a quelli che risultano essere stati sopportati dalle ditte in questione. Una decina quelle sotto la lente degli inquirenti. La situazione più pesante quella dell’azienda dei fratelli Gambini. Soprattutto di Danilo, considerato un po’ il dominus del giro che dispensava regali a Dolciotti per smaltire i rifiuti a spese di Jesiservizi e quindi della collettività. I carabinieri forestali avevano scoperto tutto già dal 2020 quando ci fu il primo scarico illecito a Falconara, nei pressi del fosso della Rigatta. Stavano così tanto col fiato sul collo degli indagati che a un certo punto lo stesso Dolciotti, evidentemente rendendosi conto di non avere grandi possibilità di manovra, intercettato telefonicamente dice di voler fare delle ‘scorte di arance’: gli investigatori stavano già osservando tutto da lontano e avevano scoperto che per coprire l’illecito smaltimento di rifiuti attraverso il centro ambiente di Jesi dietro il pagamento delle mazzette, si erano anche prodotti dei documenti falsi. Tangengi che poi erano anche regali, come i pacchi dono di Natale, le bottiglie del Brut. Quello buono.

a.mas.