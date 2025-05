Rifiuti e "referendum", già 537 voti

Più di 500 persone, 537 per l’esattezza, nell’arco delle prime 24 ore hanno aderito alla consultazione pubblica indetta dal Comune di Jesi. E così, in un modo o nell’altro, hanno espresso il proprio parere favorevole o contrario alla proposta di insediamento per il recupero e il trattamento dei rifiuti presentata dalla Edison Next Recology.

"La stragrande maggioranza si è avvalsa del voto online tramite il portale jesi.partecipa, una cinquantina si sono invece recati in una delle tre postazioni pubbliche (Palazzo della Signoria, Informagiovani di Largo Allende e Biblioteca dei ragazzi di via San Giuseppe) dove un operatore ha permesso loro l’accesso al portale stesso", sottolinea il Municipio in una nota.

La consultazione pubblica, si legge ancora, "è uno degli strumenti che l’amministrazione ha messo a disposizione della città per favorire la più ampia partecipazione su un tema complesso. Per questa consultazione è stata attivata una piattaforma di ‘e-democracy’ partecipativa, sviluppata dalla città di Barcellona ed oggi in uso a diverse amministrazioni pubbliche in Italia. Jesi è il primo Comune della regione a sperimentarla. L’esito della consultazione sarà un dato di opinione importante all’interno del procedimento amministrativo", ricordano dal Comune.

I cittadini di Jesi potranno esprimere il proprio parere fino a domenica 8 giugno. Si vota sulla piattaforma on-line accendendo con Spid, Cie o Cns oppure ci si può recare in una delle tre postazioni ricordate. Ogni giorno, alle 15, sul sito jesi.partecipa sarà pubblicato il numero dei votanti.

Dunque è verosimile pensare che dalle 15 di ieri in avanti siano aumentati notevolmente gli aderenti. Intanto, dando riscontro alla decisione del Consiglio comunale, è stata indetta anche l’istruttoria pubblica, ulteriore strumento di partecipazione messo a terra su questo tema. Si terrà il prossimo 16 giugno, a partire dalle ore 9, presso la Residenza municipale. All’istruttoria pubblica possono partecipare – oltre ai componenti della Giunta – i gruppi consiliari, le associazioni, i comitati, i gruppi di cittadini portatori di un interesse diffuso. È consentito anche produrre proposte ed osservazioni scritte per il tramite di un esperto di parte in possesso di adeguata esperienza in materia. Per partecipare dovrà essere presentata specifica istanza entro il 12 giugno prossimo, compilando il modello presente nel sito comunale.

In mezzo, il prossimo 14 giugno, il corteo indetto dall’Assemblea permanente Stop Edison. Ieri, infine, un nuovo striscione sul "Ponte bianco" dal contenuto chiaro: ‘No Edison’.