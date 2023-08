Rifiuti e tessere: così è tutto più facile

Sono un migliaio i nuclei familiari del centro storico che utilizzano una delle 13 isole automatizzate per il conferimento dei rifiuti. L’utilizzo delle stesse avviene tramite autenticazione che fino ad oggi poteva essere effettuata sia con la tessera sanitaria del titolare dell’utenza della tassa rifiuti, sia con una rispettiva applicazione del proprio smartphone. Agli esercenti di bar e pubblici servizi del centro storico - così come ad altre utenze domestiche o non domestiche come quelle con più soggetti addetti al conferimento dei rifiuti - era stata invece consegnata una tessera magnetica personalizzata. Alcuni residenti hanno però evidenziato la difficoltà a utilizzare uno dei due sistemi previsti, sia per casi di malfunzionamento, sia perché il titolare dell’utenza magari si trova fuori per più giorni. Per favorire maggiormente il corretto e facile utilizzo delle isole automatizzate, l’Amministrazione annuncia di aver "deciso di estendere a tutti i soggetti autorizzati al conferimento presso le stesse, la possibilità di richiedere ed ottenere, in aggiunta ai sistemi di autenticazione già in loro possesso, anche la tessera magnetica appositamente dedicata. Il rilascio della tessera avverrà a titolo gratuito su presentazione di apposita richiesta da scaricare sul sito comunale".