Rifiuti, ecco la rivoluzione. Meno indifferenziata, meno costi

E’ già attivo all’Urp del Comune di Osimo, all’ingresso delle grotte del Cantinone, lo sportello per ritirare le tessere utente e tutte le informazioni sul nuovo sistema di controllo elettronico dei conferimenti. Ci sono diverse polemiche da parte degli utenti per quanto riguarda l’avvio del servizio, accolte da Comune e Astea che per venire incontro alle richieste di residenti e commercianti, hanno dato l’ok a diversi accorgimenti. E’ previsto ad esempio un aumento del numero di cassonetti smart per il grigio, il ritiro a domicilio su richiesta da parte di Astea a favore delle attività ristorative e lo smantellamento definitivo delle vecchie pattumiere ad apertura manuale dell’indifferenziato solo dal 19 per allungare il periodo di transizione. Corretta dalla ditta fornitrice la dicitura esterna di usare la tessera sanitaria per aprire i cassonetti anziché l’ecocard. Questa nuova fase di conferimento del secco controllato in centro storico è sperimentale, sarà allargata a step alle altre zone. Solo alla fine del periodo sarà avviata la nuova tariffazione puntuale: meno l’utente conferisce di indifferenziato, meno paga.