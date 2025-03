Rifiuti, ecco le nuove isole ecologiche smart

"Con le nuove isole la raccolta differenziata fa un ulteriore passo in avanti verso l’innovazione, con un occhio di riguardo all’estetica". È l’amministratore unico di Marche Multiservizi Falconara Giovanna Fraternale a presentare un’interessante novità per il centro città: da ieri, infatti, è scattato il progetto sperimentale promosso in tandem da Mms e il Comune di Falconara, grazie all’attivazione di due isole ecologiche intelligenti a servizio di circa 700 famiglie. La zona interessata è quella dell’area compresa tra via IV Novembre (dal civico 3 al civico 10), via Bixio (civici 55, 57, 59), piazza Mazzini (civici 1, 3, 4) e via Marsala (civici 13, 15, 26, 26/a, 28, 30, 30/a, 32, 34, 36). Un’area considerata idonea per testare l’efficacia del nuovo sistema di raccolta e per raccogliere dati utili a valutare possibili sviluppi futuri. Le nuove isole, formate da batterie di bidoni per le diverse tipologie di rifiuto, sono informatizzate, autonome e dotate di un sistema di sanificazione per l’abbattimento degli odori, oltre che di un sensore di livello per monitorare il riempimento dei contenitori. Il software di gestione permette infatti il controllo da remoto e in tempo reale dello stato del macchinario.

Per aprire il cassonetto sarà sufficiente la tessera sanitaria del titolare dell’utenza Tari e i conferimenti potranno avvenire a qualsiasi ora del giorno e della notte. "Un investimento tecnologico importante per la nostra azienda, che facciamo, di concerto con l’amministrazione comunale, con la convinzione che porterà ad un miglioramento a servizio dell’ambiente e del decoro urbano della città. Il futuro della raccolta è il conferimento controllato e la sperimentazione avviata in centro a Falconara rappresenta il primo passo verso questo obiettivo", ha aggiunto Fraternale. Per far conoscere il nuovo sistema è stata portata avanti una campagna di comunicazione, in collaborazione con l’Ata rifiuti, con lettere a ogni famiglia coinvolta, locandine e un pieghevole in italiano e inglese. Pubblicato anche un tutorial sui social per spiegare l’utilizzo delle isole ecologiche smart.

E infine, giovedì, si è tenuto un incontro al Pergoli con utenti e esperti. Le batterie, ieri, sono entrate in funzione. Una direzione, questa, che tende alla tariffa puntuale, da raggiungere in modo graduale, cercando anche di migliorare la qualità del rifiuto conferito. "Il percorso verso una tariffa equa e contenuta è fatto di molti passi – ha detto l’assessore all’Ambiente Elisa Penna –. Quello che andiamo a presentare è un primo passo indispensabile e fondamentale nella direzione di una sempre più puntuale analisi dei conferimenti e l’offerta di un servizio efficace, compatibile con l’area in cui insiste e che si propone un obiettivo di sostenibilità".