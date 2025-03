Rifiuti, fronte caldo: da Edison alle discariche

Ha il sapore della resa dei conti il Consiglio comunale aperto convocato per giovedì alle ore 9,30 e che ha come unico punto all’ordine del giorno la vicenda legata all’impianto per il trattamento dei rifiuti di Edison.

L’opposizione punta a far emergere le ambiguità dell’amministrazione comunale che, oggi, è ufficialmente contraria a dispetto della possibili aperture di due anni fa. "Sconcertante – dicono da Jesiamo – è sentire dire al sindaco che è colpa nostra aver sollevato impropriamente una eccezione (mancanza di rispetto del regolamento del Consorzio Zipa), che, se sanata, vedrebbe Jesiamo esserne sostanzialmente responsabile. Vero è invece che lo stesso sindaco, già all’oscuro di tale irregolarità, e messone a conoscenza prima da un cittadino e poi da Jesiamo, a dicembre 2024 ha scritto alla Provincia di Ancona per ’fermare’ il progetto, ergo il procedimento autorizzatorio attivato da Edison Next Recology Srl, fondando la richiesta proprio su quella eccezione sollevata da Jesiamo, ma tacendone la paternità ed anzi di fatto intestandosela, a proprio merito. Spiace vedere una Amministrazione che ama giocare a carte, hobby peraltro preferito al gioco del ’nascondino’, come fatto per un anno tacendo a tutti quel progetto, e che dimostra la propria inaffidabilità, prima accogliendo ’Edison’ a braccia aperte a Jesi e poi cercando di ’fregarla’, dicendo che la carta da giocare per impedirne l’arrivo l’avrebbe poi utilizzata in Conferenza dei Servizi".

A incalzare anche Per Jesi: "La consigliera Montecchiani in consiglio suggerisce che l’asso nella manica che a gennaio scorso era stata proprio l’amministrazione a far valere per chiudere ’il caso Edison’, cioè il presunto vizio di forma nell’iter autorizzativo, ora diventa responsabilità del gruppo di opposizione che l’ha sollevato in tempi sbagliati, facendolo diventare un escamotage a disposizione dello stesso proponente".

Ma i rifiuti tengono banco non soltanto per il caso Edison. "La notizia della possibile realizzazione di una nuova discarica per rifiuti speciali non pericolosi a Poggio San Marcello, presentato dalla società Nice srls di Chieti, è fonte di grande preoccupazione per le comunità della Media Vallesina – dice il consigliere regionale Manuela Bora del Pd –, territorio che su questo tema ha già dato, vista l’assenza di controllo pubblico su un progetto di grandi dimensioni che potrebbe arrivare ad abbancare minimo 500mila metri cubi di rifiuti ed estendersi per oltre 7 ettari con una durata operativa di circa 7 anni. Non è difficile immaginare l’enorme impatto che un simile impianto avrebbe non solo sul comune di Poggio San Marcello, ma anche su quelli confinanti di Castelplanio, Montecarotto, Belvedere Ostrense, Maiolati Spontini e, più in generale, sull’intera Vallesina. Per tale motivo ho deciso di presentare un’interrogazione alla giunta Acquaroli".