Rifiuti, gestione unica. Il progetto prosegue

Gestione unica provinciale dei rifiuti, il progetto ideato dai sindaci di Ancona e Jesi, Daniele Silvetti e Lorenzo Fiordelmondo, procede e si conta di arrivare ad una bozza di progetto entro la fine dell’anno. È stata convocata per mercoledì prossimo nella sala consiliare di Jesi una riunione informale tra i sindaci dell’Ato 2 per l’illustrazione dei contenuti salienti del progetto sotteso alla proposta di candidatura di AnconAmbiente spa quale affidataria in regime in house dei servizi inerenti al ciclo integrato dei rifiuti. Le società partecipate dai Comuni della provincia dovranno cedere il relativo ramo d’azienda ad AnconAmbiente a cui dovrà essere affidato il servizio rifiuti. "A breve – spiega il sindaco Fiordelmondo – ci vedremo per un incontro illustrativo dell’ipotesi in house providing che hanno costruito i tecnici, seguendo l’obiettivo che avevamo assegnato". Servono un progetto e un piano di fattibilità che dovrà passare al vaglio dell’Anac e dell’Antitrust con cui sono già in corso interlocuzioni. Ma servirà, a fine anno, anche una nuova proroga dei servizi in essere nei Comuni in cui la gestione è affidata a società esterne. All’assemblea Ata di settembre il progetto proposto da sindaci del capoluogo e di Jesi, nonostante le loro differenti visioni politiche, ha incassato 27 sì e 10 astensioni.

Sa. fe