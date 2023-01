Rifiuti, gestore unico: spuntano due ricorsi

di Sara Ferreri

Gestione unica provinciale dei rifiuti, scattano i ricorsi che rischiano di stoppare ancora una volta l’affidamento in house (un appalto di 15 anni che vale 1,2 miliardi di euro) di cui si discute ormai da anni. A presentare ricorso al Tar Marche contro la decisione dell’assemblea Ata arrivata a dicembre scorso di procedere con l’affidamento in house ad una "New Co" da costituire (si chiamerà Corum) nelle prossime settimane sono state le società Rieco (gestore del servizio di raccolta rifiuti a Senigallia e i Comuni della Valmisa, ma anche Camerano, Castelfidardo, Filottrano, Chiaravalle e Monsano) e Marche Multiservizi (Falconara). Esattamente cinque anni prima era arrivata una doppia bocciatura al Tar a cui si erano rivolte le stesse società. Il Tribunale amministrativo aveva accolto i ricorsi presentati da Marche Multiservizi e Rieco rispetto alla delibera dell’Ata che affidava il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti a Multiservizi in società consortile con la Ecofon Conero. Senza gara d’appalto e fino al 2031. Questione proposta da Ancona ma che era stata più volta rinviata per le opposizioni di Jesi (su tutte) ma anche di Falconara e, successivamente, di Fabriano.

A dieci mesi dalla sentenza del Tar, il Consiglio di Stato ha confermato il primo grado annullando l’affidamento diretto deciso dall’Ata. Dopo un articolato e lungo dibattito, non privo di contrasti tra sindaci, all’interno dell’assemblea Ata e dopo il cambio di amministrazione a Jesi, si è arrivati ad un nuovo affidamento in house. In realtà era stato avviato, almeno sulla carta, anche l’iter per la gara portando avanti però nel frattempo le procedure per arrivare allo scorporo dei rifiuti dalla società VivaServizi e alla formazione di una nuova società. Un iter che a detta dei vertici Ata ha seguito quanto indicato dallo stesso Consiglio di Stato e avvalendosi anche del supporto dell’Anac proprio per non incappare in problemi in caso di ricorsi che ora sono arrivati. Rieco e Marche Multiservizi in particolare chiedono la sospensiva dell’affidamento in house providing alla società consortile (ancora da formare) e composta da Vivaservizi al 75%, JesiServizi ed Ecofon ciascuna al 12,25%.

Si contava di partire in primavera con la nuova gestione unica almeno in alcuni Comuni ma ora i ricorsi rischiano di allungare ancora i tempi. Tutti i consigli comunali della provincia dovranno portare in consiglio comunale entro il 3 febbraio il via libera alla Corum che dovrà assumere su di sé 661 dipendenti (quelli delle attuali società che si occupano della gestione rifiuti) che saliranno a 698 nei prossimi anni. Cifra che poi dovrebbe stabilizzarsi a 656 a seguito dei previsti pensionamenti. Dopo le delibere dei 46 consigli comunali dell’ambito Ata previste entro i prossimi 15 giorni, si dovrà attendere il via libera della Corte dei Conti, prima di dare vita, se tutto andrà bene, alla Corum.