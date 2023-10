Rifiuti, il Pd: "Fulminati sulla via di Damasco"

Dopo l’apertura di credito alla Giunta di Ancona guidata da Daniele Silvetti, circa la questione dell’azienda provinciale unica dei rifiuti, il Partito Democratico di Falconara punta il dito sull’amministrazione locale, squadra di governo e sindaco Stefania Signorini: "Dopo anni in cui la Giunta falconarese di centrodestra si era stracciata le vesti gridando allo scandalo in merito all’ipotesi di AnconAmbiente gestore unico dei rifiuti - sostiene il capogruppo dem Laura Luciani -, che questa ipotesi sarebbe stata un danno per i cittadini e che era utile solo ai cattivi amministratori del centrosinistra, fa piacere oggi leggere che invece, con il Comune di Ancona a trazione Silvetti, ora quell’ipotesi tanto bistrattata è diventata un buona soluzione anche per il sindaco di Falconara Signorini e la sua Giunta", riflette ancora la consigliera del Pd. Che non lesina, dunque, una stoccata, ponendo inoltre un interrogativo: "Tutti fulminati sulla proverbiale via di Damasco o più banale calcolo politico di convenienza? C’è di che riflettere", aggiunge Luciani. Negli scorsi giorni, dopo la presa di posizione falconarese, il Comune aveva annunciato di voler convocare una imminente seduta della Commissione I, Bilancio e Affari generali, di concerto con il presidente Luca Cappanera, proprio per relazionare a tutti i consiglieri di maggioranza e opposizione l’esito dell’Assemblea Ata Rifiuti Ato2 Ancona. Ma intanto il Pd, seppure accogliendo favorevolmente l’apertura, ha voluto ripercorrere il lungo iter decisionale.