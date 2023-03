Rifiuti, la bocciatura I Comuni ribelli sbottano "Il presidente dell’Ata ora si deve dimettere"

di Sara Ferreri

Gestione unica dei rifiuti da affidare a Corum, dopo la bocciatura della Corte dei Conti sette Comuni, e precisamente Senigallia, Monte San Vito, Falconara, Belvedere Ostrense, Serra San Quirico, Camerata Picena e Mergo chiederanno la testa dei vertici Ata. In particolare i Comuni da sempre contrari a questo affidamento in house chiederanno le dimissioni del presidente Daniele Carnevali (che è anche presidente della Provincia) e del direttore Massimiliano Cenerini che ha l’incarico diretto dal primo (ancora prima dall’ex presidente Luigi Cerioni).

Oggi pomeriggio è convocata l’assemblea Ata che si preannuncia a dir poco infuocata: dovrà decidere il da farsi ma la maggioranza dei sindaci sarebbe per cercare di proseguire comunque, nonostante il parere di non conformità della Corte dei Conti tentando di dimostrare la convenienza e l’economicità di un affidamento pubblico, magari lasciando fuori Ecofon Conero che come rilevato dalla magistratura contabile da quattro anni ha bilanci in perdita e nessun dipendente. Per farlo dovrà essere effettuata un’analisi dei costi attuali del servizio sui singoli territori, studio che avrebbe dovuto essere realizzato, ha rilevato la Corte dei Conti, prima di decidere per l’affidamento in house providing a Corum scarl non ancora costituita. Un lavoro importante che richiederebbe parecchio tempo.

C’è grande fermento nei Comuni che, seguendo la linea dettata dalla sindaca Valeria Mancinelli hanno avallato il via libera alla Corum. Si cerca una via d’uscita. L’iter per la gara, unica alternativa possibile ora secondo i Comuni contrari, era stato stoppato sul nascere per intraprendere la strada dell’affidamento in house. "Le procedure per la gara sono state sospese quando la costituenda New Co (Corum, ndr) ha presentato una proposta per la gestione in house – spiega Daniele Carnevali – In ogni caso la documentazione da predisporre è analoga a quella per l’in house". "Noi continueremo a chiedere un commissariamento dell’attuale management dell’Ata Ancona – attacca Clemente Rossi, assessore all’Urbanistica di Falconara – Oggi la Corte dei Conti, ieri il Consiglio di Stato e prima ancora il Tar. C’è bisogno di altro per decretare la grande capacità delle amministrazioni Pd di sperperare allegramente risorse pubbliche a proprio uso e consumo? I sindaci dem, la dorica Mancinelli in testa, da 10 anni ci raccontano la storia del gestore unico pubblico senza gara d’appalto. Una telenovela che sembra non finire date le dichiarazioni del giorno dopo tese a minimizzare l’ultima bocciatura arrivata. Noi continueremo a denunciare la malagestione della cosa pubblica in tutte le sedi e ci opporremo alla realizzazione, prevista, di una discarica dell’umido alle porte di Castelferretti".

Tra i primi Comuni che sarebbero dovuti partire proprio Falconara che però, non ritenendo verosimile la partenza ad aprile preventivata dall’Ata, aveva già effettuato una proroga del servizio in essere fino a giugno prossimo. Giustificare le proroghe con quel parere macigno della Corte dei Conti, ad oggi non appare semplice.