Rifiuti, la Sea si allarga e mette piede anche nel territorio di Ancona

La Sea (Servizi ecologici ambientali) si allarga e finisce dentro il territorio comunale di Ancona. Un intervento che richiede una variante urbanistica e una serie di passaggi procedurali che hanno richiesto una commissione consiliare. La nota azienda specializzata nel trattamento dei rifiuti speciali, si trova lungo via delle Saline, la strada che da Casine di Paterno arriva a Castelferretti. Un a zona in cui si incontrano ben cinque comuni: oltre a Camerata Picena e Ancona, questione di poche centinaia di metri e si entra anche nei territori di Agugliano, Chiaravalle e Falconara. Nel caso specifico la sede ufficiale della Sea è a Camerata Picena, ma la proposta di allargamento presentata alla Provincia ricade nel territorio del capoluogo e quindi sono necessarie delle procedure, affrontate appunto ieri in consiglio comunale. La proposta di delibera portata dalla giunta, nello specifico dall’assessore con la delega all’urbanistica, è stata votata e ha visto i voti favorevoli della maggioranza mentre l’opposizione si è astenuta. Giovedì prossimo l’atto deliberativo dovrebbe essere approvato dal consiglio comunale e quindi diventare operativo. Durante i lavori di ieri il consigliere di maggioranza Riccardo Strano (Fratelli d’Italia) ha chiesto alcuni chiarimenti sulla natura della delibera, ma soprattutto dell’opera di espansione che la Sea vorrebbe fare. Una superficie che raddoppierà rispetto a quella attuale, passando da 1,5 ettari a circa 4,5 ettari. Siamo su un’area agricola e la variante urbanistica sarà fondamentale per proseguire con l’iter. Le relazioni dei due dirigenti comunali, Centanni (urbanistica) e Panariello (ambiente) hanno messo in chiaro tutti gli aspetti, a partire dall’analisi del rischio legata all’attività della Sea, con i controlli e i monitoraggi garantiti sul trattamento dei rifiuti speciali, a partire dalle bombolette spray smaltite.