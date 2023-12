Rifiuti lasciati in strada. Oscurate le fermate bus

Rifiuti abbandonati in strada da giorni, discariche abusive nate per inerzia e un degrado che grida vendetta. Prima dei proclami sul cambio di passo su decoro e manutenzioni, la nuova giunta dovrebbe intervenire sulla minutaglia, partendo dalle basi. Anconambiente è sempre e solo al centro delle discussioni per quanto concerne il futuro del sistema del trattamento dei rifiuti, con le diatribe tra i Comuni e l’Autorità d’Ambito sulla soluzione ‘in house’. Così si perde di vista il lavoro di tutti i giorni. Abbiamo testimoniato, con sopralluoghi di controllo prima e dopo le festività natalizie – un arco temporale di oltre una settimana – alcune situazioni a dir poco incresciose rimaste inalterate col passare dei giorni.

C’è, in particolare, un caso che davvero deve far pensare, ossia il degrado alla fermata dell’autobus di via Isonzo tra la tabaccheria e la pasticceria Lo Faro: cassonetti pieni, rifiuti sparsi a terra, in particolare decine di scatoloni che hanno ostruito il passaggio pedonale, tanto che le persone sono costrette ad attraversare la strada rischiando poi l’incolumità nel passaggio all’incrocio con via Podgora. Non è chiaro, in particolare, il motivo per cui i cassonetti della differenziata sono stati allineati proprio davanti alla fermata dei bus. Ieri mattina un mezzo del trasporto urbano, della linea 91, arrivato all’altezza della fermata ha proseguito oltre per una decina di metri prima di aprire le porte per far scendere i passeggeri.

Ci spostiamo su via Flaminia, zona Palombella. Il 28 dicembre appoggiati a un muretto lungo la strada tra il Lidl e l’ex Benincasa c’erano cumuli di rifiuti appartenenti a diverse frazioni di raccolta. Quel cumulo di immondizia l’avevamo registrata il 20 dicembre scorso e il 28 era ancora lì. Durante la nostra presenza un mezzo di Anconambiente si è fermato e un addetto ha rimosso dalla catasta soltanto un paio di pezzi, lasciando tutto il resto a terra. Ovviamente l’addetto si doveva occupare soltanto di una frazione e non di altre, ma quanto accaduto fa davvero pensare.

Durante le feste una serie di zone collegate a isole ecologiche per la raccolta differenziata non sono state tenute in ordine dal personale di Anconambiente. Rifiuti, anche di natura organica, sono rimasti a terra in via Palestro, una strada centralissima, senza che nessuno li raccogliesse e sempre nella stessa zona identica situazione davanti alle scuole Faiani. Sporcizia a terra anche in via Gervasoni, alla fermata dell’autobus attigua alla questura di Ancona dove da giorni a terra sotto la pensilina ci sono sacchetti e poster collegati agli istituti scolastici della zona (istituto Benincasa). Anche qui nessuna traccia della raccolta differenziata. Continueremo a monitorare nella speranza che la situazione migliori.

Pierfrancesco Curzi