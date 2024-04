Rifiuti lasciati nelle campagne. Due denunce

Sono arrivati da fuori per abbandonare rifiuti ingombranti ed elettrodomestici alla periferia di Falconara: i responsabili delle due discariche abusive saranno denunciati. Si tratta di un uomo e una donna, identificati grazie a una complessa attività di indagine degli agenti di Polizia locale. Tra i materiali rinvenuti anche frigoriferi, armadi e apparecchiature non più utilizzabili. Piuttosto che conferirli e avviarli a un corretto smaltimento, i due autori hanno pensato bene di lasciarli nelle campagne. La prima discarica è stata scoperta in via Clementina, in zona Rocca Priora. Gli operatori di Palazzo Bianchi hanno individuato infatti un consistente cumulo di materiale, derivante dallo svuotamento di una casa, composto da oggetti che risulterebbero provenienti da un’abitazione di Montemarciano. La seconda, invece, è spuntata fuori in via delle Saline, dove un furgone – col favore del buio – avrebbe svuotato il carico: apparecchi elettrici, mobilio e decine di libri. Il mezzo, che sembra provenisse da Morro D’Alba, è stato intercettato anche grazie all’aiuto fondamentale di alcuni cittadini e dei riscontri delle telecamere, nonché dalla tradizionale analisi delle tracce lasciate tra i rifiuti. I due, ora, saranno denunciati. Nel frattempo proseguono in maniera incessante i controlli ambientali da parte della polizia locale. Un’attività, questa, portata avanti grazie al posizionamento delle fototrappole che, a rotazione, sono installate in più punti della città. Alcuni numeri: nel solo 2023 "sono state effettuate più di 2.500 ore di controlli con fototrappole e sono state elevate 94 sanzioni per violazioni delle norme sulla gestione dei rifiuti, per un totale di 26.500 euro – riferiscono dal Castello –. Sono tuttora in corso tre processi penali a carico di soggetti ritenuti responsabili di abbandoni, non corretta gestione di rifiuti speciali e non, compresi interramenti, dispersioni e abbandoni di significativi quantitativi di amianto". E pensare che basterebbe poco per liberarsi di materiale soggetto a raccolta e recupero come inerti, Raee (vecchie apparecchiature elettroniche) o semplici ingombranti. Nel caso degli ingombranti, ad esempio, Marche Multiservizi Falconara mette a disposizione un servizio di ritiro gratuito, contattando il numero verde 800.894.404, attivo da lunedì a sabato dalle 8.30 alle 13.