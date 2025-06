Rifiuti, le Civiche: "Astea rischia di restare fuori dal progetto provinciale"

La campagna elettorale è finita e le acque "politiche" si sono calmate. In questo scenario le Liste civiche da sempre di Dino Latini tornano su un tema importante come quello della gestione dei rifiuti, tema già attenzionato dal neo sindaco. Lo fanno tramite i portavoce Monica Bordoni e Tommaso Agostinelli.

"Da anni denunciamo con chiarezza il pericolo di un’esclusione di Astea e di Ecofon dalla gestione consortile dei rifiuti nella provincia di Ancona. Un rischio che, fino a poco tempo fa, sembrava solo una minaccia futura, ma che oggi si presenta come una possibilità concreta e imminente. Le scelte compiute da molti, spesso senza un reale confronto con il territorio e senza una visione strategica a tutela delle realtà locali, hanno portato la nostra città sull’orlo di una marginalizzazione in uno dei settori più rilevanti per la qualità della vita dei cittadini: quello dell’igiene urbana.

Siamo consapevoli che tra la fine del 2025 e la metà del 2026 si giocherà una partita decisiva. In quel lasso di tempo verranno prese decisioni che riguarderanno la governance dei rifiuti, la distribuzione dei servizi e il ruolo dei singoli Comuni nel nuovo assetto provinciale. Per questo ribadiamo: Astea ed Ecofon devono restare protagonisti nella gestione del servizio".