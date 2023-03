Rifiuti, no al gestore unico Sette sindaci sbottano: "Così pagano i cittadini"

Sette sindaci bocciano definitivamente l’affidamento in house del servizio unico provinciale rifiuti. "Perseverare sulla linea fallace (intrapresa peraltro dal 2017) rappresenta una condotta illecita, dal momento che è lapalissiano che non vi sia alcuna prova circa il fatto che la scelta assunta sia la più vantaggiosa per tutti i cittadini" affermano Massimo Olivetti (Senigallia), Stefania Signorini (Falconara Marittima), Thomas Cillo (Monte San Vito), Sara Ubertini (Belvedere Ostrense), Davide Fiorini (Camerata Picena), Tommaso Borri (Serra San Quirico), Simone Cola (assessore di Mergo). "Far finta che nulla sia accaduto, come sembrava aver deciso di fare la maggioranza dei Comuni della Provincia nell’ultima assemblea Ata – aggiungono – lasciando ancora una volta acceso il lumicino delle possibilità di rianimare il progetto in atto, rappresenta un serio pericolo sia per i singoli amministratori, che si troveranno di fronte ancora al dilemma di dover prorogare un appalto scaduto da anni, sia soprattutto per i cittadini che si troveranno a far fronte ad un probabile costo maggiore del servizio. È palese che tutti i costi sostenuti per le varie consulenze assunte dall’Ata per poter supportare questa ingiustificata scelta verranno ripartiti sugli utenti finali. Con i risultati peraltro evidenti a tutti. Ci ha lasciato davvero esterrefatti la condotta di alcuni colleghi che hanno continuato a minimizzare, chiedendo di andare avanti ad ’ogni costo’".

Sa.fe.