"Rifiuti, no all’azienda unica: aspettiamo i ricorsi"

"Non si può costituire una nuova società per la gestione unica provinciale dei rifiuti, in pendenza di ricorso al Tar. Con delibera di giunta abbiamo chiesto il rinvio dell’assemblea VivaServizi prevista per il 3 febbraio prossimo". Così l’assessore alle politiche di Bilancio e degli organismi partecipati Raimondo Mondaini spiega lo stop all’affidamento in house del servizio raccolta e gestione rifiuti provinciale, chiesto dal Comune di Falconara che già aveva votato no all’approvazione del percorso in sede di assemblea Ata.

In questi giorni la maggior parte dei Comuni della provincia stanno portando al voto del consiglio comunale la costituzione di una New Co (si chiamerà Corum) composta dall’75% da Vivaservizi, e con quote paritarie al 12,5% Ecofon Conero e JesiServizi per la gestione unica provinciale del servizio igiene urbana. Viva Servizi ha chiesto a tutti i Comuni dell’Ata Ato2 Ancona il consenso per dare il via a questa nuova operazione da 1 miliardo e 200 milioni di euro (per 15 anni).

Mondaini perché avete chiesto un rinvio, sarebbe l’ennesimo visto che da quasi otto anni si punta alla gestione unica.

"Perché ci sono dei ricorsi al Tar 8 (di Rieco e Marche Multiservizi, ndr) il quale potrebbe dichiarare illegittimo il percorso. A quel punto con l’iter avviato e magari affidamento iniziato che facciamo? Di chi sarà la responsabilità? Non crediamo corretto affidare un servizio in pendenza di giudizio, ma riteniamo opportuno attenderne l’esito. Del resto la normativa degli affidamenti in house è molto complessa ed è stata di recente innovata, non c’è affatto da stare tranquilli".

Ma Falconara è contraria al percorso avviato?

"Noi non siamo contrari per principio all’affidamento in house, ma non riteniamo corretto l’iter seguito: l’assemblea Ata ha votato l’affidamento prima che fosse costituita la New Co. Un’accelerazione del tutto inopportuna, considerato che già in passato dei ricorsi perduti avevano spinto a dover rifare tutto. Tra l’altro l’Ata ci ha chiesto di votare la delibera dell’affidamento che era importantissima, mettendoci a disposizione le informazioni appena cinque giorni prima. A questo punto attendiamo il Tar che se dirà che tutto è regolare come hanno assicurato dall’Ata permetterà di procedere in maniera spedita".

Sì, ma nel frattempo passeranno altri mesi e i cittadini continueranno a dover versare una Tari sempre più alta.

"Non illudiamo i cittadini: non è che questa operazione consentirà di abbassare la Tari".

In cosa si è sbagliato quindi secondo lei?

"E’ mancata la condivisione su atti molto importanti e contemporaneamente si è registrata un’accelerazione che non mette in condizione di valutare tutte le incertezze".

Meglio la gara?

"Il problema è dimostrare che l’affidamento in house sia la scelta migliore, se così sarà saremo felici di farlo".

Sara Ferreri