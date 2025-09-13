Rifiuti pericolosi vicino a un torrente, scoperta discarica

Sassoferrato (Ancona), 13 settembre 2025 – Rifiuti edili scaricati vicino ad un torrente. Li hanno trovati i carabinieri forestali, a Sassoferrato, occupavano un’area di 2 metri cubi. Tra il materiale rinvenuto c’erano rifiuti anche pericolosi.

Erano accatastati in una scarpata lungo il torrente Sanguerone in località Case Palombara, frazione di Sassoferrato. I militari stavano effettuando un servizio di controllo del territorio quando si sono addentrati in una strada chiusa facendo la scoperta.

Dopo aver ascoltato alcuni testimoni, i forestali hanno individuato l'impresa responsabile dell'abbandono, con sede a Fano, amministrata da una cittadina di nazionalità albanese di 40 anni. La donna è stata denunciata per abbandono di rifiuti. Rischia fino a 6.500 euro di multa.

Le indagini hanno consentito di accertare che i rifiuti provenivano da un cantiere poco lontano dove l’impresa, pochi giorni prima, aveva sgombrato l'area dei lavori e abbandonato il materiale di risulta nell'area sequestrata.