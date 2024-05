"Rifiuti, persi fondi per 850mila euro"

"Il Comune di Fabriano è stato destinatario tra il 2019 e il 2021 di finanziamenti nell’ambito del ciclo di gestione dei rifiuti per 850mila euro, ma queste risorse avrebbe dovuto spenderle l’Amministrazione del tempo e non lo ha fatto". Così dalla maggioranza Progetto Fabriano. "L’Amministrazione Ghergo, appena insediatasi ed avuta contezza della situazione, chiedeva ad ottobre 2022 alla Regione la proroga dei finanziamenti ricevuti. La Regione – replicano all’ex sindaco Gabriele Santarelli - rispondeva che la loro rendicontazione sarebbe dovuta avvenire entro novembre 2022 e che la proroga era possibile solo se i lavori nel frattempo fossero stati affidati, ma la precedente Amministrazione non aveva fatto alcunché. Nessun progetto, nessuna gara, nessun affidamento. D’altra parte, non stupisce l’inerzia, vista la situazione in cui versava l’Ufficio che se ne sarebbe dovuto occupare. Stante la situazione, a gennaio 2023 la Regione revocava il finanziamento. Potremmo continuare a lungo ad elencare situazioni analoghe, ogni volta che vengono evocati lasciti fantasmagorici di cui non abbiamo traccia".