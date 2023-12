Rifiuti, prolungato il sondaggio di Anconambiente

Prolungato fino a sabato 16 dicembre 2023 il secondo "Sondaggio per le utenze di AnconAmbiente 2023" aperto a tutti gli utenti di Ancona, Cerreto d’Esi, Fabriano, Sassoferrato e Serra Dè Conti. Un’azione di customer satisfaction utile al fine di misurare la percezione dell’utente in relazione all’offerta dei servizi dell’azienda, informa una nota. I risultati del sondaggio forniranno all’azienda i mezzi per monitorare il livello di qualità dei servizi offerti, avendo cura di elaborare i suggerimenti degli utenti per mantenere e migliorare gli standard operativi. Perfezionare il rapporto di fiducia tra azienda e utenti e sostenere i processi decisionali, rappresentano le sostanziali finalità per le quali si invitano tutti i cittadini a partecipare al questionario. Il sondaggio, completamente anonimo, potrà essere compilato telematicamente utilizzando la App di AnconAmbiente Junker o il sito aziendale www.anconambiente.it al seguente link https:survey.zohopublic.euzsBgDHxv e, lo stesso, sarà proposto a tutti coloro che fruiranno del numero verde di AnconAmbiente 800.680.800. Infine il sondaggio sarà proposto ad ogni gli utente che si recherà nei CentrAmbiente aziendali del territorio con l’ausilio di un operatore in loco.