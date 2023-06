Rifiuti, Pugnaloni ora rilancia: "Rete di imprese per la gestione"

"Gestione unica dei rifiuti, la strada che consente di fare l’affidamento in house è quella della creazione delle reti d’impresa un’aggregazione che mantiene il personale e gli investimenti in mano alle società che gestiscono il servizio". Così il sindaco Simone Pugnaloni che ha lanciato la proposta al presidente dell’Ata Daniele Carnevali e al suo direttore Massimiliano Cenerini. Pugnaloni non ha ben accolto la proposta del primo cittadino di Jesi che, dopochè VivaServizi si è tirata indietro, ha coinvolto il sindaco di Ancona Daniele Silvetti per arrivare all’affidamento in house con un raggruppamento di imprese tra JesiServizi, AnconAmbiente e Cis e la possiibilità per Astea che ha un socio privato di entrare in un secondo momento. "Ritengo doveroso – scrive Pugnaloni – coinvolgere tutti i gestori o tutte le municipalizzate che potrebbero essere interessate a una nuova proposta di affidamento in house. Osimo e i comuni Ecofon potrebbero partecipare mediante Centro Marche Acqua srl (Cma) che annovera nell’oggetto sociale la gestione del servizio rifiuti. Cma è a capitale interamente pubblico ed è proprietaria di Astea. È possibile fondere Ecofon che è la società oggetto di rilievo da parte della Corte dei Conti potrebbe essere fusa per incorporazione in Cma". Il sindaco di Osimo spiega di voler tutelare anche lui "le maestranze. Serve una proroga di almeno sei mesi per arrivare a un piano economico finanziario". La proposta di Osimo e quella dell’asse Jesi-Ancona dovrebbero essere discusse nella prossima assemblea Ata ancora da convocare.

Sara Ferreri