Rifiuti selvaggi: telecamere mobili e alert anti furbi

L’assessore alla Polizia locale Raimondo Baia, anticipando ieri l’argomento sulle colonne del Carlino, ha fatto capire chiaramente che i furbetti dei rifiuti, ma anche coloro che mantengono comportamenti illeciti, da adesso in avanti avranno vita dura. Durissima. Perché è già in funzione la nuova telecamera mobile per smascherare l’abbandono selvaggio di rifiuti, specie nelle zone più isolate e periferiche, dove si concentra lo smaltimento illecito di quelli ingombranti e speciali.

In questo modo, grazie agli occhi digitali, via Castellaraccia, via del Fossatello, via Tommasi, via delle Saline e tante altre strade lontane dai centri abitati sono diventate sorvegliate speciali. "Il nuovo impianto di videosorveglianza permette al personale di monitorare a distanza, giorno e notte, le aree a rischio dove si sono verificati abbandoni o reati, ma anche di essere avvisato da alert specifici in caso di movimenti sospetti in zone ben individuate – fanno sapere dal Comune di Falconara -. Con tali attività e strumentazioni la Polizia locale si inserisce, per quanto di competenza, tra gli organi predisposti al controllo ed alla tutela dell’ambiente, perseguendo l’obiettivo di contrastare sempre più efficacemente l’abbandono e lo smaltimento illecito dei rifiuti anche a partire dal controllo dei veicoli che li trasportano dai luoghi di produzione".

Ma non è finita qui. E Baia lo aveva lasciato intendere. Contemporaneamente all’attivazione della telecamera sono stati intensificati i servizi di controllo ambientale, portati avanti da un apposito nucleo di Polizia locale e su indicazioni esplicite del comandante Luciano Loccioni. Gli agenti, già in mese scorso, hanno individuato in flagranza due abbandoni di rifiuti, speciali e non, nei cassonetti della raccolta indifferenziata: gli autori erano due imprese edili del territorio. In entrambi i casi è scattata la sanzione di 450 euro. Ne è arrivata anche un’altra di sanzione, assai più salata: quella comminata ad un privato colto sul fatto mentre stava smaltendo circa 20 chili di scarti di sottoprodotti animali (ossa e grasso) derivanti dalla macellazione domestica dei suini lungo un fosso. In tal caso gli agenti hanno recuperato gli scarti per garantire lo smaltimento regolare e contestato violazioni che potrebbero comportare sanzioni fino a 6.600 euro. Controlli e nuova telecamere: così Falconara "mette al bando" furbetti e irregolari dei rifiuti.

Giacomo Giampieri